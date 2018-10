bož, Novinky

„Poznal jsem pana Bakalu, když jsem byl velvyslancem v České republice. Vždycky byl hrdý Čech a aktivně podporoval demokratické hodnoty a volný trh. Když mě požádal o pomoc v této kauze, s radostí jsem to přijal,” uvedl Schapiro.

Informaci serveru Echo24 potvrdila Šárka Samková z Bakalovy společnosti BM Management.

Bakala v žalobě tvrdí, že se od něj slovenský finančník Pavol Krúpa snažil vydíráním získat 500 miliónů korun. Ty měl žádat za ukončení Krúpovy protibakalovské kampaně, kterou žaloba označuje za štvavé obtěžování a zasahování do podnikatelské činnosti.

Se Schapirem se loučily desítky lidí



Když Schapiro 14. ledna končil ve funkci velvyslance, přišlo se s ním rozloučit asi 40 lidí. Zazpívali mu Škoda lásky a píseň Goodbye Andrew složenou o něm.

Schapiro ve funkci velvyslance skončil týden před inaugurací nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, která proběhla 20. ledna. Skončit do tohoto data museli i všichni další američtí velvyslanci politicky jmenovaní končícím šéfem Bílého domu Barackem Obamou.

Ani diplomaté s dětmi tentokrát výjimku nedostali. Schapiro, jenž s Obamou studoval práva a později finančně podporoval jeho kampaň, svůj odchod avizoval již dříve.

I will always treasure – and miss – views like this. pic.twitter.com/lUgNyjBjLZ — Andrew Schapiro (@AndySchapiro) 2. ledna 2017

„Budu si vždy vážit výhledů, jako je tento – a budu je postrádat,“ napsal například na Twitteru k fotografii zasněženého glorietu v zahradě Schönbornského paláce v Praze, ve kterém americké velvyslanectví sídlí.

Překvapením bylo zejména to, že Trump v rozporu s tradicí nenechal část politických velvyslanců ve funkci na přechodnou dobu. Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama to dělali zejména u diplomatů, jejichž děti chodily v zemi působení svých rodičů do školy.