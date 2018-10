Oldřich Danda, Právo

Letoun ještě potřebuje vyladit a do několika měsíců vyrazí na svůj první let. „Doufáme, že to zvládneme do konce roku,“ řekl Giordo. První nové stroje půjdou do české armády. Ministr obrany Lubomír Metnar uvedl, že chtějí smlouvu na dva letouny podepsat do konce roku. Dalšími zákazníky mají být senegalské vzdušné síly nebo soukromé firmy v USA či Portugalsku.

V Aeru Vodochody představili 12. října 2018 nové letadlo L-39NG.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nový letoun, jehož vývoj stál Aero ze skupiny Penta miliardu korun, vychází z konstrukce legendárního letounu Albatros L-39, kterých se vyrobilo více než tři tisíce kusů a ještě 600 jich létá. Podle hlavního konstruktéra Jaromíra Langa je nový stroj vyrobený z 85 procent z nových součástek a materiálů. „Je neuvěřitelné, že od začátku vývoje do dnešního rolloutu (představení) uběhly jen čtyři roky,“ řekl Právu Lang.

Slavnostního představení se účastnil i premiér Andrej Babiš, který přislíbil, že bude za nový letoun na svých cestách lobovat. „Ano, už jsem o tom mluvil s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem, s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a německou kancléřkou Merkelovou,“ řekl Právu Babiš. Podle něj by české zbrojařské výrobky měli nabízet firmám a státům, od kterých v blízké době bude česká armáda kupovat zbraně a technologie.

Na snímku premiér Andrej Babiš a majitel skupiny Penta Marek Dospiva.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Budeme nakupovat vrtulníky, BVP, děla a radary a při těch nákupech musíme mluvit i o naší výrobě, která tady dokazuje, že na to máme a logicky budu tento letoun a jiné české výrobky při svých kontaktech nabízet a propagovat,“ dodal Babiš.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v ČR. Kromě vlastních letadel se podílí například na vývoji a výrobě křídla malých dopravních letounů typu CSeries Bombardier a vývoji a výrobě komponent pro vojenský dopravní letoun KC-390 Embraer.