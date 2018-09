tov, Novinky

Tesla zaznamenala v pátek největší propad hodnoty za téměř pět let.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) ve čtvrtek podala žalobu na šéfa výrobce elektromobilů Tesla Elona Muska kvůli jeho prohlášením ohledně možného stažení akcií podniku z burzy. SEC obvinila Muska z podvodu a chce, aby nemohl zastávat vysokou funkci v čele Tesly, ale ani v čele žádné jiné veřejně obchodované firmy.

Pokud by Musk v čele Tesly opravdu skončil, podle některých analytiků by to firma nemusela přežít. Některé zdroje agentury Bloomberg ale uvádějí, že by Musk mohl z celé kauzy vyváznout jen s pokutou, nebo ve firmě zůstane jako vizionář na jiné pozici.

Tesla shares dropped 14% Friday, the biggest dip since 2013, wiping out $7.3 billion in shareholder value #tictocnews pic.twitter.com/5FQJwW99L8 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 29. září 2018

Musk minulý měsíc na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla. SEC Muskův výrok o převzetí Tesly a stažení akcií označila za „nepravdivý a zavádějící", podle komise vedl k chaosu na burze a poškodil investory.

Obvinění z manipulací kurzem akcií jsou v USA vážná věc. „Nevím jak z toho (Musk) vyvázne. Komise si na něj brousí zuby,“ řekl Financial Times bývalý vysoký manažer Tesly.

Musk v reakci na obvinění uvedl, že „nepodložené kroky komise jej zklamaly a zarmoutily“. Za Správní rada Tesly se za Muska postavila, prý plně důvěřuje jeho integritě a vedení.