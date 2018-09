Musk minulý měsíc překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování a za každou akcii podniku by nabídl 420 dolarů (9300 Kč). Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla. Musk má na twitteru 22 milionů přívrženců.

Regulátoři Muskův výrok o převzetí Tesly a stažení akcií označili za "nepravdivý a zavádějící". Zdůraznili přitom, že vedl k chaosu na burze a poškodil investory. Žádají, aby Musk dostal pokutu a zároveň aby nemohl stát v čele veřejně obchodovatelné společnosti, včetně Tesly. To je velmi nezvyklý požadavek ze strany SEC v případě šéfa tak známé firmy, píše agentura Reuters.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.