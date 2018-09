Turecký prezident Erdogan vyzval ke snížení úrokových sazeb jen dvě hodiny před jednáním centrální banky. Úroky označil za „nástroj vykořisťování”. Stejně jako po podobných prohlášeních dříve lira na jeho slova reagovala oslabením až k 6,50 dolaru na liru.

Po rozhodnutí centrální banky zvednout úroky ale turecká měna otočila a posílila až k šesti dolarům za liru. Centrální banka změnou úroků reaguje na pokles kurzu domácí měny a na vysokou inflaci.

Od začátku letošního roku oslabila lira vůči dolaru o zhruba 40 procent. Oslabovala i vůči koruně, aktuálně lira stojí 3,50 Kč, na jaře stála přes pět korun.

Turkish #Lira strengthens as central bank raises rate by 6.25% to 24%. But is that enough? #USDTRY still above 6... pic.twitter.com/ffZA05b2F1