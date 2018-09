tov, Novinky

„Předpokládám, že letošní úroda bude proti průměru posledních let slabší asi o 30 procent,“ řekl Novinkám Miloslav Chlan, předseda Českého bramborářského svazu.

Nyní se ceny v obchodech pohybují v průměru kolem 15 korun za kilo brambor, podle Chlana by v obchodech mohly poskočit zhruba ke 20 korunám. Připomněl, že větší část ceny brambor tvoří přirážka zprostředkovatelů a maloobchodu.

Brambory mohou podražit, i tuto komoditu zasáhlo sucho agrární analytik Petr Havel

„Zemědělec potřebuje asi o dvě koruny víc, místo současných čtyř korun šest korun, pak by to bylo na pultech asi 20 korun. Pokud to bude nad 20 korun, tak si někdo přidal víc, než měl,” uvedl.

Zemědělci potřebují prodávat o zmíněných pár korun dráž, aby tržby z hektaru pokryly náklady nebo se pěstitelům podařilo dosáhnout alespoň na malý zisk.

Podle šéfa svazu je letos je podobná, možná i horší úroda i v západní Evropě, takže sem nelze dovézt ani nějaké levné přebytkové brambory.

Zpřesněné odhady zdražení zemědělci řeknou na přelomu září a října, až budou sklizené brambory ve skladech.

Vývoj cen brambor v letošním roce

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Zdražení jedné ze základních potravin vedle pěstitelů očekávají i odborníci. „Ano, myslím, že brambory mohou podražit, i tuto komoditu zasáhlo sucho, a to v období, kdy se rozhoduje o hektarových výnosech, tedy v létě, ještě před sklizní,” řekl Novinkám agrární analytik Petr Havel. „O kolik to bude, ale není zřejmé, záležet bude na úrodě brambor v jiných zemích, a nejen v Evropě, neboť značná část brambor se k nám dováží,” upozornil.

Z dovozu je zhruba třetina brambor. „Je to hlavně Německo, Nizozemsko, Francie - některé mají až čtyřicetiprocentní propad úrody,” upřesnil za bramboráře Chlan.

Vývoj průměrné ceny brambor od roku 2003

FOTO: ČSÚ

Nejlevněji se brambory v posledních letech prodávaly v říjnu 2014 za 8,50 korun za kilo. V létě 2013 stály přes 26 korun za kilo.

Letošní sucha některých plodinám uškodila, jiným ale naopak pomohla. Výrazně větší je například úroda meruněk, jablek nebo olejniny řepky.

„Pokud se týká nejhorší úrody letos v ČR, pak mezi tři komodity, jichž se to nejvíce týká, bych zařadil mák, pícniny pro hospodářská zvířata a jarní ječmen. Z produktů, které mohou zlevnit a již také zlevnily, jsou to základní druhy ovoce, nejen jablka, ale třeba i hrušky nebo švestky,” dodal Havel.