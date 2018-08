Novinky

Přesun sídla potvrdil mluvčí Panasoniku. Abadie vysvětlil novinám Nikkei Asian Review, proč se firma bojí nechat sídlo na stávající adrese. Pokud by Velká Británie snížila výrazně daně, aby přilákala podnikatele, mohlo by ji Japonsko začít považovat za daňový ráj. Pokud by Panasonic platil nižší daně ve Velké Británii, pak by mohl být více zdaněn v Japonsku.

Abadie řekl, že o přesídlení uvažoval patnáct měsíců i kvůli obavám, že brexit také omezí volný pohyb zboží a pracovních sil. Británie nechce umožnit po brexitu volný pohyb pracovníků ze zemí EU a také míní odejít z celní unie.

Přesunout by se měli zaměstnanci Panasoniku, kteří mají na starost finanční transakce a audity. Ze třiceti lidí by se to mělo týkat dvaceti, uvedla BBC. Mluvčí to však nepotvrdil.

O přemístění evropského ředitelství z Británie do jiné evropské země informovaly už dříve velké japonské kapitálové společnosti Nomura, Sumitomo Mitsui a Daiwa. Japonsko je velkým investorem ve Velké Británii, přičemž více než 800 japonských firem zaměstnává ve Spojeném království přes sto tisíc lidí.