Rekultivace lomu ČSA bude o 1,7 miliardy dražší. Zapomnělo se na cenu vody k zatopení

Rekultivace lomu Československé armády (ČSA) na Mostecku by mohla stát až o 1,7 miliardy korun více, než se plánovalo. Nepočítalo se totiž s náklady na napouštění lomu vodou, kterou preferuje Povodí Ohře. To požaduje, aby lom byl zatopený přímo z Ohře s použitím přivaděče, kterým se napouštělo jezero Most.