Při náletu na provincii Saada severu Jemenu, který ovládají vzbouření šíitští Húsíové, 9. srpna zahynulo 51 lidí, včetně 40 dětí. [celá zpráva] Jak zjistila CNN, Saúdové k útoku na trh a školní autobus použili bombu, kterou získali v rámci zakázky schválené americkým ministerstvem zahraničí.

CNN díky spolupráci s jemenskými novináři a experty zjistila, že v tomto případě zabíjela 227kilogramová bomba MK 82 naváděná laserem, kterou vyrobila americká zbrojovka Lockheed Martin. Společnost se přitom dlouhodobě chlubí tím, že laserové navádění této zbraně je velmi přesné. Zůstává tedy otázkou, zda v tomto případě byl civilní cíl zasažen omylem, nebo záměrně. OSN volá po nezávislém vyšetření incidentu.

Není to první podobný útok se zapojením amerických zbraní. V březnu 2016 laserově naváděná 908kilogramová bomba MK 84 zabila 97 lidí na tržišti v Mastabě. V říjnu 2016 pak Saúdská Arábie zasáhla pohřeb v San'á a zabila 155 civilistů. V obou případech byla dodavatelem americká zbrojovka Raytheon. [celá zpráva]

Astonishing graphic from @CNN, identifying civilian massacres in Yemen with the bomb makers - Raytheon, Lockheed Martin and General Dynamics. This should be standard in war reporting. Searing images. https://t.co/EZqkSsAri6 pic.twitter.com/NWJvPuN7ct