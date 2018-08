bož, Novinky

„Odhalení, že saúdskoarabský fond žádá po Tesle seznámení s detaily, jak by přesně probíhalo možné odkoupení akcií a jejich stažení z burzy, naznačuje, že možná dohoda je velmi daleko i jen od pouhého formálního návrhu,” napsal Brinkman svým klientům.

Reagoval tím na Muskova slova, který dříve na Twitteru napsal, že zvažuje stažení akcií firmy z burzy a že pro ně má zajištěné financování. Miliardář tehdy zmínil právě saúdskoarabský fond, který nedávno koupil pět procent akcií firmy. [celá zpráva]

O Teslu se zajímají úřady



O Teslu se kvůli výrokům jejího šéfa zajímá Americká Komise pro cenné papíry (SEC) s podezřením na možnou manipulaci s cenou akcií. Musk by měl například vysvětlit, co mínil zajištěným financováním a zda něčím takovým skutečně disponuje. [celá zpráva]

Brinkman například krátce po zveřejnění Muskových výroků zvýšil cílovou cenu akcií Tesly na 308 amerických dolarů. Nyní ji opět vrátil na 195 dolarů, tedy stejnou hodnotu, kterou měla před Muskovým twitterovým prohlášením. Cílová cena je cena akcie stanovená analytikem, která předvídá budoucí vývoj titulu.

Majitel Tesly tak svými výroky zpočátku způsobil výrazné navýšení hodnoty akcií firmy. Poté, co se ukázaly jeho výroky jako problematické, ale začala hodnota akcií opět klesat – jen v průběhu pátečního obchodování ztratily téměř devět procent.

Kontroverze a spekulace o odchodu

Investoři mohli reagovat i na Muskův rozhovor pro New York Times, v němž se svěřil, že je přepracován, a působil jako člověk trpící vyhořením. [celá zpráva]

Navíc se začaly šířit spekulace o možném Muskově odchodu z čela firmy. On sám to popřel, nicméně dodal: „Pokud víte o někom, kdo by to dělal lépe, dejte mi vědět. To místo by mohl dostat.“

Musk se nedávno také musel omluvit britskému jeskynnímu potápěči Vernonu Unsworthovi, který zasahoval při záchraně thajských chlapců z jeskyně, za to, že ho na Twitteru nazval pedofilem. [celá zpráva]

Deník Wall Street Journal zase upozornil, že automobilka rozeslala svým dodavatelům dopis, v němž je žádá, aby jí firmy vrátily „smysluplnou částku“ z plateb, jež jim vyplatila od roku 2016. To vzbudilo pochybnosti o finanční kondici firmy, která hospodaří se ztrátou. [celá zpráva]