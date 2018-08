tov, Novinky

Všechny části trupu L-39NG byly spojeny do celku označovaného jako doutník, v leteckém průmyslu je to považované za důležitý mezník. Konstrukce L-39NG je nyní již ze 70 procent kompletní, první kus by tak měl být podle původního plánu představen letos v říjnu.

L-39NG na vizualizaci

FOTO: Aero Vodochody

„L-39NG je pro Aero Vodochody novým začátkem, který nás posouvá zpět mezi světovou třídu producentů vlastních proudových letadel,“ řekl šéf firmy Giuseppe Giordo.

Trup letounu se skládá z celkem 3 365 dílů, přičemž zhruba 90 procent těchto trupových dílů je nových a pouze 10 procent je převzatých z jeho předchůdce L-39 Albatros. V září se chystají spojit trup s křídly a instalaci klíčových systémů.

Výroba prvního letounu L-39NG v Aeru Vodochody

Na aerosalónu ve Farnborough v červenci oznámila firma dohody s dvěma novými zákazníky pro letouny L-39NG – s evropským poskytovatelem leteckých služeb, portugalskou firmou SkyTech a americkou soukromou společností RSW Aviation.

Spolu s nedávno podepsaným kontraktem se Senegalem má nyní objednávky na 38 letounů, čímž pokryje plánovanou výrobu na dalších čtyři až pět let. Zmíněnou objednávku tvoří 32 nových letadel L-39NG, RSW si objednala také šest cvičných proudových letadel L-39CW.

L-39NG je proudový letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku a letounu pro výcvik pilotů moderních vzdušných sil. Pro tento účel je vybavený různými simulátory. Na vývoji letounu se finančně z poloviny podílí společnost Omnipol. Aero Vodochody vlastní investiční skupina Penta.