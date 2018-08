Novinky, ČTK

Panevropský akciový index STOXX 600 krátce po zahájení obchodování ztrácel 0,4 procenta a nacházel se na třítýdenním minimu. Jednotná evropská měna sestoupila až na 1,1365 dolaru za euro, tedy na nejnižší úroveň od loňského července. Česká měna dočasně oslabovala k euru zhruba o deset haléřů nad hranici 25,70 koruny za euro.

Za poklesem akciového trhu stojí především banky. Evropská centrální banka (ECB) má podle páteční zprávy listu Financial Times obavy, že turečtí dlužníci v důsledku prudkého poklesu kurzu domácí měny nebudou schopni splácet dluhy v cizích měnách. [celá zpráva]

Propad měny vyšetřuje prokuratura



Turecká lira v noci na pondělí sestoupila na nové rekordní minimum vůči dolaru, později však část ztrát smazala. Turecká centrální banka v reakci na pokles domácí měny slíbila zajištění dostatečné likvidity bankovního sektoru a snížila požadavky na kapitálové rezervy komerčních bank.

Turecká prokuratura podle televizní stanice CNN Türk zahájila vyšetřování osob podezřelých z podílu na aktivitách, které ohrožují ekonomickou stabilitu Turecka. Úřad prokuratury uvedl, že Turecko je terčem ekonomického útoku, a slíbil právní kroky proti všem zprávám napomáhajícím tomuto útoku. Turecké ministerstvo vnitra oznámilo, že již iniciovalo vyšetřování 346 účtů na sociálních médiích kvůli zveřejňování informací podněcujících pokles turecké měny.

Turecká lira již od začátku letošního roku oslabila vůči dolaru o více než 40 procent, a to zejména kvůli zhoršujícím se vztahům mezi Tureckem a Spojenými státy a kvůli obavám z tlaku tureckého prezidenta Erdogana na snižování úrokových sazeb. V pátek se lira vůči dolaru propadla až o 18 procent a podle analytiků propad měny pravděpodobně uvrhne zemi do recese. Na druhou stranu čeští turisté nyní na dovolené v Turecku nakupují znatelně levněji. [celá zpráva]

Recep Tayyip Erdogan obhájil svůj mandát v prezidentských volbách. Na snímku s manželkou Emine.

FOTO: Umit Bektas, Reuters

„Turecko se potápí a táhne s sebou i řadu dalších,“ komentoval situaci v pondělí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Prezident Erdogan označil výprodeje liry o víkendu za spiknutí proti Turecku a tvrdil, že pro ně není jediný ekonomický důvod. „Ministr financí Albayrak (Erdoganův zeť) jeho slova jenom potvrdil a označil propad liry za čistý útok na Turecko. Oba politici pak slíbili, že to nenechají jen tak být. Bohužel však nenabídli nic, co by mohlo pomoci,“ dodal ekonom.

Prezident Erdogan zatím nadále odmítá vyšší úrokové sazby jako nástroj k ožebračování chudých. A to nehledě na to, že turecká inflace stoupá vzhůru a atakuje 16 procent. Zatím jen vybízí Turky, aby vytahovali „zpod matrací“ dolary a eura, nakupovali za ně liry a pomohli tak stabilizaci tureckého finančního systému.

Ekonomické problémy Turecka podporují poptávku po měnách považovaných za bezpečné útočiště v období nejistoty, jako jsou americký dolar a švýcarský frank.

„Krize na rozvíjejících se trzích je v tuto chvíli hlavním motorem ženoucím vpřed zisky amerického dolaru. Ta samá síla současně tlačí do defenzívy českou korunu spolu s ostatními regionálními měnami,“ dodal Bureš.