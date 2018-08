Rubl je na cestě vykázat nejvyšší týdenní propad od začátku dubna, kdy za pět dní oslabil o 6,7 procenta. Euro k rublu přidává zhruba 0,7 procenta na 76,68 rublu, během dopoledne ale vystoupilo až na 77,33 rublu, uvedla agentura Reuters.

Rubl začal klesat už ve středu, když ruský list Kommersant zveřejnil text návrhu amerických zákonodárců s detaily možných sankcí vůči Rusku. V USA ale návrh ještě musí projít Kongresem.

