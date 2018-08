Novinky

„Je tu velice široké spektrum možných výsledků jednání o brexitu,“ upozornil Carney a dodal, že jednání „vstupují do klíčové fáze“.

Guvernér Bank of England dodal, že pokud by nastal brexit bez dohody, mohlo by to znamenat narušení obchodu a hospodářské činnosti, i dočasné zvýšení cen.

„Naší prací v Bank of England je zajistit, že se to nestane. Je to nepravděpodobné, ale pořád je to možné.“

Zdůraznil, že se provedly testy bank, aby se prověřilo, zda mají kapitál pro případ problémů při odchodu z EU bez dohody. Podle něj se prověřila všechna rizika, jaká by mohl přinést brexit bez dohody. Hned však varoval, že i když budou mít banky likvidní kapitál, nemohou vyřešit všechny finanční problémy vztahující se k brexitu.

Ekonomický redaktor BBC Simon Jack upozornil, že guvernér Bank of England nemluví do větru. Podle něj jde o záměrnou intervenci v klíčovém okamžiku jednání o brexitu a před páteční schůzkou britské premiérky Theresy Mayové s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Kritika Carneyho



Guvernér britské centrální banky se okamžitě dočkal kritiky ze strany zastánců brexitu s tím, že přispívá k vyvolávání strachu z odchodu z EU, překračuje svoje pravomoci a zasahuje do politiky.

Bývalý konzervativní ministr práce a sociálních věcí Iain Duncan Smiths, který odchod Británie z unie podporuje, jeho slova odsoudil: „Není tu nic takového jako odchod bez dohody, protože EU i Velká Británie jsou členy Světové obchodní organizace.“

Mark Carney claims "no deal" #Brexit "highly undesirable", presumably favouring disastrous Chequers proposals. But a case of "wolf, wolf" - few will listen. https://t.co/MRNdZOVlDu — Ruth Lea (@RuthLeaEcon) 3. srpna 2018

Podle poradkyně Arbuthnot Banking Group Ruth Leaové je Carney vyjící vlk, jemuž naslouchá jen málo lidí. I tak ale po jeho vyjádření libra nakrátko oslabila, propadla se pod hranici 1,3 dolaru za libru. Pak opět posílila.