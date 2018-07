Antonov obnoví výrobu, pomůže Boeing

Ukrajinský výrobce letadel Antonov, známý největšími transportními letadly na světě, plánuje do konce roku obnovit výrobu. Umožní mu to dohoda s firmou Aviall, která je součástí amerického Boeingu. Antonov by se tak zbavil závislosti na Rusku, jelikož Aviall se zaměřuje na dodávky náhradních dílů a materiálů.