ČTK

Zpráva MMF se nevěnuje škodám, které brexit způsobí Británii. Tento týden však fond zhoršil odhad růstu Británie na letošní rok, který má být nejslabší od roku 2012.

U pracovních míst by to znamenalo, že země EU přijdou o pracovní místa, která odpovídají zhruba 0,7 procenta celkové pracovní síly. To je více než milión míst.

MMF upozornil, že jeho studie ukazuje větší negativní dopad na EU z brexitu, než některé předchozí zprávy, protože počítá s přerušením výrobních dodavatelských řetězců a s dopadem cel a omezením obchodu s finančními službami.

Mayová má doma problém



Británie má opustit EU příští rok 29. března. Britské premiérce Therese Mayové se zatím nepodařilo v rámci její Konzervativní strany najít shodu ohledně podoby budoucích vztahů s EU, natož dojednat konečnou dohodu s EU. [celá zpráva]

V březnu se Británie a EU dohodly na koncepci přechodového plánu, který by měl do značné míry zachovat až do konce roku 2020 současný stav. Tato dohoda však nebyla ratifikována a hrozí, že se rozpadne, pokud nedojde k dohodě o dlouhodobějších cílech.

„Síla integrace mezi eurozónou a Británii znamená, že brexit nebude mít vítěze,” uvedl MMF.

Nejhůře postižené bude Irsko kvůli svému úzkému obchodnímu spojení s Británií. Následovat budou Nizozemsko, Belgie a Lucembursko. Problémy bude mít také Německo kvůli průmyslovým dodavatelským řetězcům.