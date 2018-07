Pokud Trump uvalí vyšší cla na auta z Evropy, Brusel odpoví odvetou za 220 miliard

Evropská komise (EK) už ladí plán protiopatření, pokud by americký prezident Donald Trump splnil hrozby a uvalil vyšší cla na dovoz evropských automobilů. Brusel by odpověděl cly na americké uhlí a produkty farmaceutického a chemického průmyslu, zjistil německý týdeník WirtschaftsWoche. Protiopatření by zasáhla dovoz v objemu 8,5 miliardy eur (219,7 miliardy korun).