Karolina Brodníčková, Právo

Přesvědčila je až pohrůžka šéfa strany Jana Hamáčka, že v takovém případě rezignuje. Právu to sdělili tři poslanci ČSSD, kteří si nepřáli být jmenováni. Hamáček informace Právu nechtěl potvrdit, nicméně je ani nevyvrátil.

„Bylo to jednání poslanců ČSSD za zavřenými dveřmi. To, jak probíhalo, je interní záležitost klubu. Stejně jako cokoliv dalšího, co v této debatě zaznělo. Důležité je, jak naši poslanci hlasovali při vyslovení důvěry vládě s hnutím ANO a že s výjimkou Milana Chovance všichni respektovali rozhodnutí členů naší strany,“ napsal Právu Hamáček.

„Vím, že pro mnohé z našich poslanců nebyl tento krok jednoduchý a že někteří povýšili odpovědnost k soc. dem. nad vlastní osobní názor a obavy. Za to si jich velmi vážím. Ukázali jsme, že jsme skutečnou demokratickou stranou,“ dodal.

„Šílená nálada“

Onderka se k událostem už nechtěl vracet. „Hlasoval jsem podle svého vědomí a svědomí, tak, jak jsem uvedl na mikrofon,“ sdělil Právu.

Poslanci soc. dem. jsou nyní prý rádi, že se až do září nemusejí kvůli parlamentním prázdninám vidět. „Nálada byla šílená,“ vyprávěl Právu jeden z účastníků.

„Ráno chvíli před hlasováním nám Onderka oznámil, že pro vládu hlasovat nebude. V tu chvíli se rozjela hádka, kterou jsme ještě nezažili,“ vyprávěl Právu jeden z účastníků.

Tlak navíc zesílily vzkazy od kolegů z krajů a měst, ať vládu nepodporují. Takové zprávy pršely prý na místopředsedu strany Jaroslava Foldynu, jehož domovská ústecká organizace byla proti vládě, ale i na poslance Ondřeje Veselého z jižních Čech.

V jednoduché situaci nebyl ani pražský poslanec ČSSD Petr Dolínek, jehož mateřská organizace nesouhlasí s postupem ohledně obsazení ministerstva zahraničí, v jehož čele podle dohody měl stát prezidentem odmítaný europoslanec Miroslav Poche.

Roman Onderka původně avizoval, že vládu s Babišovým ANO nepodpoří.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Ve chvíli, kdy Onderka oznámil, že vládu nepodpoří, začali se nespokojení poslanci bouřit. „Chvíli to vypadalo, že se klub štípne,“ poznamenal pro Právo člen klubu.

„Nakonec pomohlo, že se Onderka nechal přesvědčit. I když až pod pohrůžkou, že Hamáček rezignuje, což by ČSSD poškodilo, dá se říct, že v této situaci i zničilo,“ dodal zdroj.

Kvůli napjatým vztahům v klubu proto nikdo ani nenavrhuje, aby na mandát rezignoval Chovanec, který s vládou v rozporu s výsledkem referenda ČSSD nesouhlasí a do Sněmovny ani nepřišel. „Platí, že Milana Chovance nebudeme za jeho názor vylučovat ani ze strany, ani z klubu. Tato záležitost je pro poslanecký klub ČSSD uzavřená,“ zopakoval v pátek šéf klubu Jan Chvojka.

Sporům ale nemusí být konec. Pokud soc. dem. vyslyší vzkazy z ANO, KSČM a Hradu a odstoupí od nominanta Pocheho, poštve si vedení ČSSD proti sobě pražskou organizaci. „Byl by to začátek konce. To bych vedení nedoporučoval,“ řekl Právu jeden z vlivných pražských politiků.

Zdůraznil, že pražská ČSSD hlasovala pro vládu se sebezapřením pouze proto, že měla slíbený post pro Pocheho, který jí dává určitou záruku, kam bude směřovat zahraniční politika. Předsednictvo ČSSD bude o postupu jednat v úterý.