Novinky, ČTK

Od začátku roku bylo v ČR podle veterinářů přijato 100 tun vepřového masa z Rumunska. V červnu to byly dvě zásilky (44,5 tuny) mražených ořezů, které stále ještě mohou být na trhu. Za červenec zatím nemá SVS nahlášenou žádnou zásilku.

Virus afrického moru je dost odolný a může se udržet i na nedostatečně tepelně zpracovaných masných výrobcích. SVS má podezření, že právě touto cestou se nákaza dostala dříve na Zlínsko. Maso nemocných zvířat také není vhodné ke konzumaci a likviduje se.

„Už rok se snažíme zlikvidovat africký mor prasat divokých na Zlínsku, je to skutečně naše nejvyšší priorita. Proto SVS bude nyní vepřovému masu z Rumunska věnovat zvýšenou pozornost a zásilky budou vyšetřovány na přítomnost DNA viru afrického moru prasat," dodal ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Rozšiřují ploty u dálnic



Rumunsko oznámilo první případ afrického moru v domácím chovu prasat loni na konci července. Zasaženou oblastí byl region Satu Mare poblíž hranice s Maďarskem a Ukrajinou. Letos na konci května Rumunsko ohlásilo první nález afrického moru prasat u prasete divokého ve stejné oblasti.

V ČR naposledy veterináři zaznamenali africký mor u prasete v dubnu, šlo ale o divočáky uhynulé v té době už čtvrt až půl roku. Naposledy tak byl virus zjištěn v únoru. Podle veterinářů tak byla dosavadní opatření, která zvolili k eliminaci nákazy, úspěšná.

Veterináři v rámci boje proti chorobě spolupracují s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), chtěli by důkladněji oplotit dálnice D1 a D2 na východě země. Plot má primárně bránit nakaženým prasatům v průniku do oblastí, kde nákaza zatím není. Podle ŘSD by mělo jít o 186 kilometrů plotů. ŘSD je připraveno to udělat letos za vlastní peníze. Předpokladem pro rychlé dokončení oplocení je ale jeho vynětí z povinnosti žádat o vydání územního rozhodnutí, souhlasu a následně stavebního povolení.

Africký mor prasat zaznamenali veterináři před rokem na Zlínsku, od té doby nemoc potvrdili u 230 divokých prasat, z toho 18 bylo uloveno, ostatní byly uhynulé kusy. Virus je přenosný pouze mezi prasaty, nikoliv mezi jinými zvířaty či člověkem. Pokud se však dostane do chovu, musí se vybít.