svj, Právo

Pozici nejoblíbenější zahraniční prázdninové destinace českých rodin si loni upevnilo Chorvatsko. Celkem tam vycestovalo 850 tisíc lidí, ponejvíce k moři. Druhou nejoblíbenější zemí byla se 636 tisíci českými turisty Itálie, třetí skončilo podle údajů Českého statistického úřadu Slovensko.



„Na dovolenou v rámci ČR v posledních dvou letech vyrazila drtivá většina Čechů (92 procent), ale velké množství lidí vyjelo autem právě do zahraničí. Za památkami či kulturou vycestovaly skoro dvě třetiny (65 procent) Čechů, více než polovina (53 procent) pak jela k moři a populární jsou i letní pobyty na horách (40 procent),“ prezentoval výsledky průzkumu ředitel Suri Pavel Jechort.

Finanční důvody, proč cestovat na dovolenou autem, nejsou podle něj tím klíčovým faktorem.

„Silnější roli hrají pouze pro rodiny s dětmi. Hlavním důvodem, proč Češi cestují na dovolenou autem, je totiž možnost užít si samotnou cestu, možnost zastavit, kde budu chtít (81 procent), svoboda, jak rychle a kudy pojedu (76 procent) a v neposlední řadě také soukromí (55 procent),“ uvedl Jechort.

Z průzkumu dále vyplynulo, že skoro dvě třetiny lidí (63 procent) si cestu autem užívají a alespoň občas zastaví. Lidé starší 45 let se nebrání tomu, že si dokonce zajedou a cestu si prodlouží, pokud se mohou podívat na zajímavé místo. Dělá to tak skoro polovina z nich (44 procent). To mladší lidé se chtějí spíše dostat co nejrychleji do cílové destinace, často kvůli dětem, a zdržení v podobě odbočky z plánované trasy si dopřeje jen každý pátý člověk ve věkové skupině do 30 let.

Někdo jede k moři i na jeden zátah



Počet přestávek během cesty závisí na její délce. Vzdálenosti do 200 km, tj. cesty v rámci Česka, se lidé snaží zvládnout bez přestávky nebo maximálně s jednou přestávkou.

Nejbližší dojezdové vzdálenosti k moři se ale blíží k hranici 1000 kilometrů. Tuto vzdálenost zhruba dvě třetiny (61 procent) českých řidičů překonají se čtyřmi a více přestávkami, třetina (36 procent) se dvěma až třemi zastávkami.

„Najde se i malá skupina (4 procenta) otrlých řidičů, kteří cestu k moři ujedou na jeden zátah nebo s maximálně jedním zastavení. V případě, že je cesta delší než 1000 kilometrů, devět z deseti řidičů udělá alespoň čtyři zastavení,“ dodal Jechort.