Martin Procházka, Právo

Červnová mise měla být mnohem menší než ty dřívější. „Na letošní misi se předběžně přihlásilo asi 10 firem. Poslední mise Svazu průmyslu a dopravy do Íránu v lednu 2016 se zúčastnilo firem 60,“ řekla Právu mluvčí Svazu průmyslu a obchodu Eva Veličková.

K odkladu mise na zatím neurčenou dobu došlo podle Veličkové s ohledem na současnou nejistotou týkající se dalšího vývoje obchodních vztahů mezi EU a USA.

„A to do té doby, než bude jasno, jak budou vypadat případná ochranná opatření EU pro české a evropské firmy obchodující s Íránem, nebo zda se EU podaří vyjednat výjimku pro evropské firmy ze sankčního režimu. Situaci pečlivě sledujeme,” uvedla Veličková.

„Zajímá nás zejména, jak se Evropská komise postaví k odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem a hrozbě sankcí těm firmám, které s Íránem obchodují,“ doplnila.

Uvedla, že Írán je pro české firmy důležitý trh, když exporty z Česka do této země v posledních letech skokově rostly. „Vyzýváme proto vládu, aby tomuto tématu věnovala na evropské úrovni maximální možnou pozornost,“ dodala mluvčí.

Firmy mohou přijít o příležitosti

Na malé množství podnikatelských misí s ministry upozorňuje Hospodářská komora ČR.

„Podnikatelé to vnímají jako problém, protože jsou zvyklí na to, že ministři na mise jezdí. Podnikatelům mise pomáhají v průniku do různých zemí. Mise jsou dle zpětné vazby od českých firem efektivním nástrojem především k navázání kontaktů se zahraničními partnery a získání autentické zkušenosti s daným trhem,“ řekl Právu mluvčí komory Miroslav Diro.

České firmy tak podle něho mohou přicházet o exportní i investiční příležitosti, kterých se ujmou delegace z jiných zemí.

„Teritoriálně i oborově diverzifikovat český export považujeme za nezbytné, neboť hlavním problémem tuzemského exportu je orientace na země EU, kam dnes směřuje asi 84 procent celkového tuzemského vývozu. Také snahou státu by proto mělo být nacházet pro exportéry nové trhy, a diverzifikovat tak tuzemský vývoz,“ uvedl.