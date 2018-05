bož, Novinky

Státní dráhy se potýkají s dluhem ve výši téměř 47 miliard eur (1,2 biliónu korun). Návrh převzít zhruba tři čtvrtiny dluhu SNCF má vyjít vstříc požadavkům umírněnější části odborů, která od dubna protestuje proti železniční reformě.

Dluh by přešel na stát ve dvou fázích. Prvních 22 miliard by vláda převzala v roce 2020 a dalších 10 miliard v roce 2022, uvedl odborářský předák Roger Dillenseger. Podle něj nabídka ukazuje, že v jednání došlo k pokroku. Převzetí dluhu je klíčovou podmínkou, kterou některé odbory podmiňují odstoupení od protestních a nátlakových akcí.

Bojí se konkurence



Vláda chce otevřít trh konkurenci, v souladu s liberalizačními snahami Evropské unie. Prezident připomněl, že země EU musí otevřít trh v železniční dopravě do roku 2020. Odboráři se obávají, že zadlužené dráhy nebudou s to konkurenci čelit.

Reforma má vedle liberalizace železniční dopravy zrušit i některá privilegia zaměstnanců státních drah. Jedním z nich je, že jakmile se člověk jednou stane zaměstnancem drah, má garantováno zaměstnání až do penze. Zatímco normální zaměstnanci ve Francii chodí do důchodu v 62 letech, pro železničáře je minimální věk odchodu do důchodu 57 a pro strojvedoucí a průvodčí dokonce 52.

Televize France 24 odhaduje náklady přerušované stávky na 12 až 20 miliónů eur denně. V roce 2016 železničáři stávkovali 23 dní a dráhy to stálo 250 miliónů eur, uvedla France 24. O dva roky dříve proběhla desetidenní stávka, která podnik vyšla na 160 miliónů eur.