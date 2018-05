bož, Novinky

„Obchodní válku v tuto chvíli odkládáme,“ řekl americký ministr financí Steven Mnuchin v rozhovoru pro televizi Fox. Obě strany vzápětí vydaly společné oficiální prohlášení, v němž deklarovaly, že budou v jednáních pokračovat.

Peking se zároveň zavázal v budoucnu kupovat výrazně víc amerického zemědělského a energetického vývozu. Tím by mělo dojít ke snížení obchodního deficitu, na který si neustále stěžuje americký prezident Donald J. Trump.

Trump hrozil, že uvalí na dovoz čínského zboží do USA cla v celkové roční výši 150 miliard dolarů (3,3 biliónu korun). Peking hrozil protiopatřeními a svět se obával, že by to znamenalo obchodní válku.