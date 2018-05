bož, Novinky

Musk navíc nadšenému davu řekl, že bude nabízet v prvních dvou zkušebních tunelech tři jízdy zdarma. Lidé si tak budou moct sami vyzkoušet v menším měřítku, jak princip hyperloopu funguje. Slibuje si od toho, že pak podpoří i jeho realizaci v celém rozsahu. „Bude to jako jízda v Disneylandu,“ prohlásil Musk.

Nicméně je stále nejasné, zda na základě dosavadních či budoucích stavebních povolení, které Musk pro projekt získal, bude možné umožnit veřejnosti přístup při zkušebním provozu.

Stavbu tunelu řídí Muskova společnost Boring Company. Systém hyperloop v zásadě tvoří trubka s kapslemi, v níž by se lidé díky podtlaku mohli přepravovat rychlostí až 1220 kilometrů za hodinu. Cesta z Los Angeles do San Franciska by při této maximální rychlosti a průměrné rychlosti 1000 kilometrů v hodině trvala zhruba 35 minut.

Elon Musk je americký podnikatel jihoafrického původu, který založil společnost SpaceX a vede automobilku Tesla Inc. Je partnerem kanadské zpěvačky Grimes, s níž se poprvé objevil na veřejnosti při květnovém slavnostním večeru Met Gala v newyorském Metropolitním muzeu umění.