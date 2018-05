Vedení DPP jedná s odboráři o zvýšení mezd, dohodu chce v květnu

Vedení pražského dopravního podniku (DPP) jedná s odboráři o zvýšení mezd zaměstnanců. Dodatek ke kolektivní smlouvě by měl být uzavřen do konce letošního května. Ve středu to řekl generální ředitel DPP Martin Gillar. O kolik korun se zaměstnancům mzda konkrétně zvýší, není zatím jasné.