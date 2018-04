bož, Novinky

Cla vešla v platnost 23. března a dočasná výjimka platí do 1. května. Pokud se do té doby obě strany nedohodnou na podmínkách trvalé výjimky, cla vejdou v platnost i pro členy EU.

V kruzích kolem spolkové kancléřky Angely Merkelové se to těsně před její cestou do Washingtonu považuje téměř za hotovou věc, uvedl Focus. Merkelová do USA zamíří v pátek.

Zabránit eskalaci



EU v případě zavedení cel zvažuje vlastní protiopatření, panují proto obavy z obchodní války. Téma cel už s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řešil v minulých dnech při návštěvě USA jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron a bude ho s ním řešit i Merkelová.

Spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU) podle informací ze středy chce, aby EU zaujala jednotné a koordinované stanovisko pro další vyjednávání. Poukázal na to, že ve Francii probíhá vzrušená debata o tom, jakým způsobem by vyjednávání s USA mělo probíhat. „Pracujeme na tom, abychom odvrátili další eskalaci,“ řekl Altmaier.

Dočasnou výjimku z cel dostaly do 1. května kromě členských zemí EU i Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Mexiko či Jižní Korea.

Korea pak získala trvalou výjimku, musela však kvůli tomu učinit značné ústupky, což se zřejmě očekává i od dalších zemí, které o trvalou výjimku stojí.