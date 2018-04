Tomáš Volf, Novinky

Česko, co se HDP na hlavu týče, do roku 2023 zvýší svůj náskok před Řeckem a Portugalskem, předežene Itálii, dostane se téměř na úroveň Kypru a sníží náskok Španělska, plyne z dat, která tento měsíc publikoval MMF. Pro statistiky MMF vychází z cen roku 2011.

Jak je vidět i z grafu, Česko by mělo Itálii překonat v roce 2022, kdy náš roční HDP na hlavu dosáhne hodnoty téměř 37 tisíc mezinárodních dolarů, což je hypotetická měna užívaná ke srovnání zemí (viz vysvětlení vpravo). Loni to bylo kolem 30 tisíc.

Zatímco Česko patří v rámci EU mezi svižněji rostoucí ekonomiky, výkon Itálie je podprůměrný a proto se v žebříčku postupně propadá. Z výhledu MMF také vyplývá, že Španělsko Itálii v HDP na hlavu překoná už letos.

Velké rozdíly

Mezi zeměmi napříč EU jsou v ukazateli několikanásobné rozdíly. Rekordní HDP na hlavu má Lucembursko, nejslabší jsou Bulhaři.

Mimořádně vysoký poměr HDP na hlavu v případě Lucemburska je podle statistiků ovlivněn také tím, že v zemi pracuje velké množství občanů sousedních zemí. Ti přispívají k ekonomickému výkonu velkovévodství, nejsou ale počítáni mezi rezidenty při dělení HDP na hlavu.

HDP na hlavu je nyní hlavním kritériem pro rozdělování peněz z fondů soudržnosti EU. Chudší země dostávají více a bohatší méně. Tím, že se Česko přibližuje průměru Unie, jeho nároky klesají.

Evropská komise nicméně nyní chystá návrh změny pravidel, kritéria by měla být mnohem širší - od nezaměstnanosti mládeže, vzdělávání a životního prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci, uvedl deník Financial Times.

V důsledku změny by mělo jít méně peněz do střední Evropy a více zemím jako Řecko či Španělsko. [celá zpráva]