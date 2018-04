Jan Martinek, Právo

Jako například matka čtyř dětí, jejíž příběh Právo zná. Dostává ve stravenkách tři tisíce korun, pět tisíc korun v hotovosti. Protože v malém městě ve Středočeském kraji, kde žije, jí obchod stravenky nevezme a nemá peníze na to, aby jela nakoupit do většího města, je nucena prodávat je v místní večerce pod cenou: z 500 korun si obchodník vezme dvě stovky, za 300 korun si nakoupí jídlo. Přichází tak měsíčně o zhruba tisíc korun.

Sněmovna v pátek bude rozhodovat o tom, zda zákon o poukázkách místo dávek zmírnit. Do prvního čtení přicházejí dva poslanecké návrhy, přičemž na jednom se podílelo i ministerstvo práce. MPSV navrhlo, aby například lidé v azylových domech nebo dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnicích, pro které jsou poukázky komplikací, dostávali dávky v penězích.

„Navrhli jsme, aby mohl být příspěvek na živobytí vyplácen nejen prostřednictvím poukázek, a to například v případech, že klient žije v sociálním zařízení, či v dalších případech hodných zvláštního zřetele,“ řekl Právu mluvčí MPSV Vladimír Řepka. Druhý návrh z dílny poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), na kterém se spolupodílela i Národní rada osob se zdravotním postižením, vyjímá z povinnosti pobírat část dávek ve stravenkách další skupiny lidí, například postižené.

Místo stravenky karta

Některým poslancům se ale nelíbí systém jako takový a chtěli by jej kompletně změnit, nebo rovnou zrušit.

První místopředseda STAN Vít Rakušan by byl pro, aby příjemci dávek dostávali poukázky na platební kartu, za kterou by si ale nemohli koupit alkohol.

„Z Kolína máme například zkušenosti s tzv. chytrou žákovskou klíčenkou, která používá autentický čip bankovních karet, a jejich využití je blokováno na alkohol a tabákové výrobky. To je řešení odpovídající jednadvacátému století,“ řekl Právu Rakušan.

„Byla za mnou paní, která se stará o zcela imobilního manžela a příspěvek na péči dostává v poukázkách. Je to pro ni výrazně ponižující, protože nikdy nezneužila ani korunu. Navíc v Kolíně zdaleka všechny obchody poukázky neakceptují, pouze obchody výrazně dražší, čímž reálně klesá hodnota poukázek,“ uvedl také Rakušan.

„Chci navrhnout, aby měli pracovníci úřadů práce možnost posoudit, kdo toto omezení potřebuje a kdo ne místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová

Podobné zkušenosti má i místopředseda ODS Martin Kupka. „Vím, že s poukázkami lidé kšeftují a že ve většině obchodů s nimi nenakoupí. Jedno z řešení může být karta nebo by úřady mohly vyplácet dávky v menších částkách,“ řekl Právu Kupka.

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se kloní ke zrušení plošného systému stravenek.

„Chci navrhnout, abychom se vrátili k zákonné úpravě, která byla předtím. Tedy aby měli pracovníci úřadů práce možnost posoudit, kdo toto omezení potřebuje a kdo ne,“ řekla Právu Richterová. Podle ní by se tak stravenky týkaly pouze gamblerů.

Pastuchová: Ještě je moc brzy



Poslankyně ANO Jana Pastuchová, která plošný systém stravenek navrhla, Právu řekla, že si myslí, že na posouzení, zdali systém funguje, či ne, je zatím příliš brzy. Sama se kloní k návrhu MPSV. „Stravenky by se neměly týkat lidí v ústavech sociální péče, nesvéprávných lidí a těch, kteří jsou déle než měsíc v nemocnici,“ řekla Právu Pastuchová. Uvedla také, že má k dispozici průzkum, podle kterého většina respondentů opatření schvaluje.

Návrh z dílny poslance Kaňkovského odmítla. „Nechci, abychom v zákoně vyjmenovali deset skupin, pro které to nebude platit, a jedenáctou pak vynechali. Úřady práce by pak musely složitě posuzovat, kdo tam patří a kdo ne,“ řekla poslankyně ANO.

Pastuchová rovněž odmítla argument, že v některých obchodech nemohou příjemci poukázky směnit za jídlo. „Mám informace, že třeba konkrétně u nás ve městě je paní, která když uslyší, že obchod stravenky nebere, tak tam jede a snaží se to s tou firmou nasmlouvat. Síť se rozšiřuje, úřady s tím nemají problém. Nerušme to, když je to celé v začátcích,“ řekla Právu Pastuchová.