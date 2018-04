Cena americké ropy WTI vyskočila nad 66,20 dolaru za barel. Severomořská ropa Brent se obchoduje nad 71 dolary za barel a je nejdražší od konce roku 2014. Na grafu zveřejněném agenturou Bloomberg je vidět rychlý růst ceny americké ropy krátce poté, co Trump zveřejnil své varování prostřednictvím sociální sítě Twitter. [celá zpráva]

Ačkoli ropná produkce Sýrie není tak velká, ceny ropy rostou kvůli obavám investorů z rozhoření vojenského konfliktu v regionu, který disponuje téměř polovinou světových zásob ropy.

Oil surges after Donald Trump tells Russia in a tweet to "get ready" because missiles will be fired at Syria https://t.co/2xLGehVfam pic.twitter.com/8vrZ6Yv7sG