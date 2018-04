Novinky, ČTK

Nejznámější kryptoměnou je bitcoin, který v loňském roce přilákal značnou pozornost díky prudkému růstu své hodnoty. V prosinci se vyšplhal na rekord blízko 20 000 dolarů (přes 400 000 Kč), v současnosti se však jeho hodnota pohybuje pod hranicí 7000 USD.

Soros koncem ledna na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu prohlásil, že digitální mince nemohou kvůli své vrtkavosti fungovat jako skutečná měna. [celá zpráva]

Skepticky se ke kryptoměnám v lednu vyjádřil také další známý americký investor Warren Buffett, který jim předpověděl „špatný konec”.

Do kybernetických měn investují i Češi. Do kryptoměn dosud investovala tři procenta z nich. Desetina lidí o investici stále přemýšlí a zhruba 13 procent dotázaných si ji rozmyslelo, a to především kvůli rizikovosti. O nějaké z kryptoměn už někdy slyšely tři čtvrtiny Čechů, nejznámější je bitcoin. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM/MARK. [celá zpráva]