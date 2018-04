Obchodní válka nabírá na obrátkách. Čína uvalila cla na americké produkty

Čína v pondělí s okamžitou platností zavedla cla až do výše 25 procent na 128 výrobků ze Spojených států. Oznámilo to čínské ministerstvo financí. Dopředu avizovaným krokem Peking reagoval na uvalení cel na dovoz oceli a hliníku do USA, které v březnu nařídil prezident Donald Trump. Čínská cla se týkají mimo jiné amerického mraženého vepřového, vína nebo ořechů.