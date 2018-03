Na financování vlády se dohodly obě komory amerického Kongresu, a pokud by Trump podpis odepřel, jeho vláda by se v pátek o půlnoci místního času ocitla bez peněz. Podobnou situaci ve Washingtonu řešili od loňského listopadu už několikrát.

Ještě v pátek ráno místního času Trump nevylučoval, že zákon vetuje. „Zvažuji možnost vetovat zákon o financích, a to kvůli více než 800 000 účastníkům programu DACA naprosto opuštěných demokraty a kvůli nedostatečnému financování pohraniční zdi, která je pro naši národní obranu zoufale potřebná,” napsal v twitteru.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.