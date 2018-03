bož, Novinky

Amazon se tak v úterý stal druhou nejhodnotnější společností na světě. Tržní kapitalizace Alphabetu v úterý odpovídala 761 miliardám dolarů (15,8 biliónu korun).

Nejhodnotnější firma na světě byla podle trhů další technologická společnost Apple. Její tržní kapitalizace dosahuje 889 miliard dolarů (18,4 biliónu korun).

Naopak tržní hodnota dalšího technologického giganta Facebook klesla do úterní závěrky o zhruba 50 miliard dolarů (přes bilión korun). Důvodem je podezření ze zneužití dat uživatelů společností Cambridge Analytica pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa a s tím související obavy ze zpřísnění pravidel. O deset procent klesla i hodnota akcií Twitteru. [celá zpráva]

Naopak akcie Amazonu si v úterý připsaly 2,7 procenta. Rozdíl mezi Amazonem a ostatními technologickými společnostmi je, že Amazon ke své činnosti přidává stále nová odvětví. Například prostřednictvím akvizice řetězce Whole Foods expandoval do oblasti kamenných obchodů s potravinami. [celá zpráva]

Hotová jídla i vstupenky na koncerty



„Amazon dominuje v radě odvětví, v první řadě v elektronickém obchodování a teď spustil i cloudové služby. Vypadá to, jako by pomalu každý den měli přijít s dalším oznámením, do jaké další oblasti se zase pustí,“ řekl listu Financial Times investor Michael Alpert.

Amazon například v USA hledá partnera, se kterým by prodával vstupenky na kulturní a společenské akce, a pokouší se prorazit i na trhu rozvážky hotových jídel. [celá zpráva]

Se společností Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta a newyorskou bankou JPMorgan Chase & Com se Amazon spojil, aby založili společnost, která bude chtít poskytnout kvalitní zdravotní péči „za rozumnou cenu”. [celá zpráva]

Společnost působí i v Česku. V roce 2013 začalo fungovat centrum vráceného zboží v Dobrovízi u Prahy, později tam Amazon zahájil provoz prvního tuzemského distribučního centra. V listopadu 2017 spustil svoji německou sekci Amazon.de i v češtině. [celá zpráva]