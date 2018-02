„Příští rok navrhujeme navýšení důchodů celkem o 918 korun meziročně, to je vlastně největší meziroční navýšení v historii země,“ uvedl v České televizi premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

I kdyby návrh MPSV neprošel, přesto se českým seniorům příští rok důchody výrazně zvýší, a to ze zákona, podle dosavadní platné legislativy. Stát

každý rok zvyšuje důchody o růst cen a polovinu růstu reálných platů. Loni byla inflace přes dvě procenta a platy jdou rychle nahoru, což se promítá i do valorizace.

„Ministerstvo financí podle platné legislativy přepočetlo valorizační schéma. Zvýšení penzí bude v průměru o 598 korun,“ řekla šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO).

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová

FOTO: Petr Horník, Právo

Zvýšení průměrného starobního důchodu podle stávající legislativy od ledna 2019 ve výši asi 598 korun představuje navýšení výdajů na valorizaci důchodů o 21,2 miliardy.

„Na celkové výdaje na dávky důchodového pojištění by podle platné legislativy byla potřeba částka ve výši 457,6 miliardy korun,“ uvedl na dotaz Práva Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru ministerstva financí.

Miliardy navíc z rozpočtu kritizuje pravicová opozice. Vládní plán má ale ve Sněmovně dostatečnou podporu, aby prošel bez problémů.

Všem nad 85 let tisícovka navíc

„Měla bych velkou radost, kdyby si naše seniorky a naši senioři polepšili takřka o tisícikorunu,“ prohlásila místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Podle Jiřího Dolejše (KSČM) je jedině dobře, pokud se začíná něco dělat s nejnižšími důchody. „Jednoznačně takový návrh podporujeme,“ řekl pak předseda SPD Tomio Okamura.

ůst průměrného důchodu rok Kč měsíčně 2013 141 2014 49 2015 205 2016* 216 2017 313 2018 475 2019** 918 * při započítání mimořádného důchodu ** odhad po schválení nového zákona

Vyšší nároky na státní kasu pro příští rok představuje souběžný návrh na změnu základní výměry penzí ministerstva práce a sociálních věcí.

„Navrhované opatření sníží diferenciaci, tedy zásluhovost důchodů, neboť poměr mezi nejvyššími a nejnižšími důchody se poněkud zmenší,“ uvedlo MPSV v materiálu pro vládu.

To připustila i ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO). „Ono se to (růst důchodů) trošičku zpomalí ve srovnání s ostatními, jestli mám správná čísla, asi polovině lidí, kteří pobírají starobní důchod. Bude to ta část lidí, kteří mají mnohem vyšší důchod, než je průměrný důchod. Tam ten postupný vývoj, nárůst, jak máme predikováno, bude pomalejší,“ řekla v úterý ČTK Němcová.

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová (ANO).

FOTO: Milan Malíček, Právo

Návrh MPSV počítá s růstem základní výměry důchodů o jeden procentní bod, teď je v meziresortním připomínkovém řízení. Zvýšení základní výměry z devíti procent na deset procent hrubé měsíční mzdy znamená navíc 12 miliard ze státního rozpočtu, tj. zvýšení pro každého důchodce asi o 320 korun. Součástí návrhu je i opatření na zvýšení důchodu automaticky o 1000 korun měsíčně všem penzistům, kteří dosáhnou 85 let.

Výdaje na důchody rok mld. Kč 2015 395,5 2016 399,3 2017 416,5 2018* 434,4 2019** 466,6 * návrh státní rozpočtu na rok 2018 ** propočet MF

V případě schválení tohoto návrhu by se tedy důchod zvýšil v průměru o zhruba 918 Kč na osobu, jak o něm mluvil premiér Babiš. Na důchody by bylo potřeba vyčlenit celkovou částku 472 miliard korun.

Kritika změn zásluhovosti

Řada ekonomů a opozičních politiků ale změny parametrů směřující ke snížení zásluhovosti kritizuje.

Kvůli zásluhovosti, tedy zjednodušeně řečeno systému, v němž ten, kdo víc vydělává a přispívá, bere i vyšší penzi, zasáhl v roce 2010 Ústavní soud, když zrušil část zákona o důchodovém pojištění.

„Český důchodový systém je v mezinárodním srovnání poměrně spravedlivý a rovnostářský, stejně jako celý sociální systém. Dodatečné kroky vedoucí k jeho dalšímu ‚narovnávání‘ už jsou tudíž kontraproduktivní, neboť demotivují úspěšnější, pracovitější a pilnější,“ myslí si hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Pokud v příštím roce vzrostou důchody podle představ kabinetu, poskočí průměrná penze ze současných zhruba 12 300 tisíce korun na více než 13 200 korun. Rekordní růst důchodů by zároveň znamenal rekordní růst rozpočtových výdajů, a to o více než 32 miliard korun. V roce 2019 by tak vláda vydala na penze přes 466 miliard korun.