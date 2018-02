Navrhovaná transakce byla již koncem roku 2016 schválena Výborem pro zahraniční investice ve Spojených státech. Stala se však terčem kritiky ze strany amerických politiků, včetně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. Ten během své předvolební kampaně plánovanou transakci označil za příklad odlivu pracovních míst a bohatství ze Spojených států.

„Byl to dlouhý boj a já jsem vděčný, že teď máme prezidenta, který chápe ohrožení národní bezpečnosti v případě, že bude firmě spojené s čínskou vládou umožněno vlastnit Chicago Stock Exchange," uvedl republikánský kongresman Robert Pittenger.

Podle serveru BBC měli Číňané získat jen menšinový podíl v soukromými investory vlastněné burzovní společnosti.

V čele konsorcia, které v únoru 2016 přišlo s plánem na převzetí burzy v hodnotě 25 milionů dolarů (zhruba půl miliardy Kč), stojí čínská soukromá investiční společnost Chongqing Casin Enterprise Group. Ta jakékoliv spojení s čínskou vládou popírá, napsala agentura Reuters.

Nedovolili prodat ani MoneyGram

Chicagská burza je nyní ve svém oboru pouze okrajovým hráčem. Zpracovává jen zhruba půl procenta obchodů s akciemi ve Spojených státech. Firma upozorňovala, že by díky plánované transakci získala „životně důležitý kapitál”, který by použila na podporu řady aktivit, z nichž by těžily město Chicago, americká ekonomika i celý burzovní systém.

Spojené státy v lednu zablokovaly také prodej americké společnosti MoneyGram International, která se zabývá převody peněz, do rukou čínské firmy Ant Financial. Důvodem byly obavy úřadů ohledně národní bezpečnosti.

Ant Financial je divizí pro digitální platby největšího čínského internetového prodejce Alibaba. Za převzetí společnosti MoneyGram měla zaplatit 1,2 miliardy dolarů (přes 25 miliard korun). [celá zpráva]