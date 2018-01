Fox přitom již teď vlastnil 39 procent akcií britské společnosti a měl v úmyslu odkoupit zbylých 61 procent. Byl by tedy jediným vlastníkem. Sky poskytuje satelitní televizi téměř 22 miliónům zákazníků v Británii, Irsku, Itálii, Německu a Rakousku.

Regulátor v úterý uvedl, že akvizice by do rukou Murdochovy rodiny předala „příliš velké množství kontroly nad poskytovateli zpravodajství napříč všemi mediálními platformami, a tím pádem i příliš velký vliv nad veřejným míněním a politickou agendou“.

Co na to Walt Disney?



Pokud se britská vláda bude řídit předběžným vyjádřením antimonopolního úřadu a obchod zablokuje, je otázkou, jak se k situaci postaví společnost Walt Disney. Ta se totiž na konci roku 2017 dohodla na odkoupení větší části aktivit 21st Century Fox za 52,4 miliardy amerických dolarů (přes jeden bilión korun).

V rámci této dohody má totiž Walt Disney od Foxu převzít právě i podíl ve společnosti Sky. Je otázka, zda se Disney spokojí s 39procentním podílem. Pokud ne, mohl by k odkoupení zbylých 61 procent přistoupit sám. V krajním případě by však od dohody mohl zcela ustoupit, upozorňuje Financial Times.

Podle dohody 21st Century Fox před akvizicí oddělí do samostatné firmy zpravodajské sítě a stanice Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 a Big Ten Network, které nebudou součástí dohody, uvedla agentura AP. Disney převezme také dluh společnosti 13,7 miliardy USD (299 miliard korun).

Stanice Sky Sports je dlouhodobým partnerem fotbalové Premiere League. Známý je i zpravodajský kanál Sky News. Fox by podle Bloombergu mohl služby satelitní televize využít i k distribuci tvorby svých televizních studií nebo stanice National Geographic.

Orientace na pravici

Šestaosmdesátiletý Murdoch se proslavil mimo jiné založením americké zpravodajské stanice Fox News. Ta vznikla v roce 1996 s jasným zaměřením na pravicově orientované diváky, kterým nevyhovovalo vysílání CNN nebo NBC.

Murdochův britský nedělník News of the World v minulosti čelil obviněním, že se podílel na masivním odposlouchávání stovek lidí včetně celebrit, politiků nebo obětí trestných činů. Šéfredaktor Andy Coulson byl odsouzen na rok a půl vězení.

Bulvár, ale i Wall Street Journal nebo basket

Do Murdochova mediálního impéria patří i britský bulvární Sun nebo podobně zaměřený americký The New York Post. V roce 2007 ale převzal i seriózně zaměřený finanční deník The Wall Street Journal.

Kromě toho je majitelem například basketbalového klubu New York Knicks nebo společnosti S&P Dow Jones Indices, která provozuje burzovní indexy S&P 500 a Dow Jones.