Sněmovna reprezentantů USA ve čtvrtek sice schválila dodatečný objem peněz na financování vládních úřadů. Opatření musí ještě schválit Senát, kde jej ale chtějí blokovat demokraté.

Jak napsal deník Financial Times, důvodem jsou mimo jiné aktuální politické spory ohledně plánů na vyhoštění dětí migrantů či financování „Trumpovy“ zdi na hranicích s Mexikem.

V rozpočtovém roce, který začal loni v říjnu, se politici nedohodli na výši vládních výdajů. Financování vládních úřadů proto řeší pomocí provizorií, to nové by mělo platit do 16. února.

Termín, do kterého musí obě komory Kongresu dočasný rozpočet schválit, je stanoven na půlnoc z pátku na sobotu. Pokud opatření Senátem neprojde, hrozí akutní nedostatek financí a omezení provozu federálních úřadů.

Uzavření vládních agentur na několik málo dní by nemělo na ekonomiku výraznější dopad, čím déle by trvalo, tím by byl problém větší. Opatření by se dotklo i turistů, protože musí zavřít národní parky, státní muzea či památníky jako například Socha Svobody. Konzuláty v zahraničí by musely pozastavit vydávání víz, upozornil deník Los Angeles Times.

Naposledy se do této situace USA dostaly v roce 2013, kdy vláda byla nucena kvůli platební neschopnosti uzavřít některé vládní agentury. Situace tehdy trvala 16 dní.