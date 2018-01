Kromě zisku nejvyššího titulu zvítězilo Stávkovo vinařství také v kategorii malá vinařství (s produkcí do 50 000 litrů za rok), a obhájilo tak stejný úspěch z předešlého ročníku soutěže. Do třetice do Němčiček, obce, která se mimo dobrého vína proslavila také nejníže položenou sjezdovkou, putuje i cena Enolog roku.

V kategorii střední vinařství uspělo Vinařství Trpělka a Oulehla a v kategorii velké vinařství pak Château Valtice - Vinné sklepy Valtice.

„Tuto soutěž rozhodně nebereme na lehkou váhu. Ostatně svědčí o tom i naše početná delegace, která se přijela na vyhlášení podívat. Už jsme jako malé vinařství uspěli loni, ovšem to, že bychom mohli dostat cenu nejvyšší, nás ani ve snu nenapadlo. A myslím si, že je to zcela poprvé, kdy bylo tímto titulem oceněno právě malé vinařství. Vždy před tím ji dostávali jen velcí výrobci,“ řekl Právu Jan Stávek.

„Jan Stávek vyrábí vynikající vína, která oceňují nejen jeho zákazníci, ale také profesionálové u nás i ve světě. Kromě výborného vína ale také prošlapává ne vždy snadné cesty v technologiích a vinařských postupech,” komentoval výsledky prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

„Učí zákazníky, že růžová vína nemusí být jen nenáročná, lehká mladá, ale že mohou zrát a nabídnou mnohem víc. Umí nadchnout i pro moravská červená vína, když sází na tradiční moravské odrůdy a nápaditě pracuje se dřevem. Vedle toho ale také aktivně vystupuje ve vinařských organizacích, o víně přednáší, píše knihy, podporuje vinařskou turistiku atd. atd. A to vše jen v malém rodinném týmu,“ dodal Nyitray.

Pro Stávka pracuje i Enolog roku

Kromě hlavních cen byly dále uděleny ceny Enolog roku 2017 - cena mladému vinaři, enologovi do 40 let, Petru Hlouškovi z vítězného vinařství. Cenu Počin roku 2017 získal Jihomoravský kraj za zřízení a podporu Centra Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích. Cenu prof. Viléma Krause, CSc. za celoživotní přínos pro obor vinohradnictví nebo vinařství obdržel Petr Ackermann, specialista ovocnářství, zahradnictví a ochrany rostlin.

Ve finále se utkalo deset vybraných vinařství: Víno J. Stávek, Jakub Šamšula - vinařství, Vican, rodinné vinařství s.r.o., Vinařství Škrobák, Vladimír Tetur, Vinařství Trpělka a Oulehla, Gotberg, a.s., Château valtice Vinné sklepy Valtice, a. s., Nové Vinařství, a.s. a Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. Během listopadu navštívila sedmičlenná komise, sestavená z odborníků různých oborů, tato finálová vinařství a komplexně zde posoudili jejich činnost v uplynulém roce.

„Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, protože mezi finalisty není ani jeden, který by si ocenění za skvělou vinařskou práci nezasloužil. Všech deset patří mezi špičku při práci ve sklepě a vinohradu a podílí se na vývoji vinařství jako celého oboru. Jen jeden v každé kategorii, nejlepším však může být jako v každé soutěži jen jeden,“ doplnil Niytray.