Železničářům stoupnou mzdy v průměru o 4,4 procenta

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zvýší v letošním a příštím roce všem zaměstnancům mzdy v průměru o 4,4 procenta. U nejnižších tarifních stupňů vzroste mzda o osm procent. Vyplývá to z uzavřené kolektivní smlouvy, která platí od letošního 1. ledna do 31. prosince 2019. Ve čtvrtek to uvedla mluvčí firmy Kateřina Šubová.