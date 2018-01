Veřejnost konání oděvní společnosti velmi pobouřilo. Někteří uživatelé sociálních sítí dokonce prohlašovali, že by lidé měli značku za rasistický podtón zcela bojkotovat.

„Byla jsem naprosto v šoku, že se něco takového na internetu objevilo. H&M, myslíte si, že je fotka malého černošského chlapce v tomto případě v pořádku?“ vyzvala společnost na svém Twitteru britská politička Kate Osamorová.

H&M forced to apologize for using a black child to model a sweatshirt with a "coolest monkey in the jungle" slogan https://t.co/zuOi7pzzZE pic.twitter.com/d8PoiDvESi

Kanadský zpěvák The Weeknd, jenž s H&M vytvořil několik mužských kolekcí, prohlásil, že se značkou neprodleně ukončuje spolupráci. „Ráno jsem se probudil a byl jsem tou fotkou šokován a zahanben. Jsem hluboce uražen a s H&M už spolupracovat nebudu,“ napsal na svém Twitteru.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb