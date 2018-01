Americké úřady zakázaly prodej MoneyGram Číňanům. Kvůli národní bezpečnosti

Spojené státy zablokovaly prodej americké společnosti MoneyGram International, která se zabývá převody peněz, do rukou čínské firmy Ant Financial. Důvodem jsou obavy ohledně národní bezpečnosti. Ant Financial je divizí pro digitální platby největšího čínského internetového prodejce Alibaba. Za převzetí společnosti MoneyGram měla zaplatit 1,2 miliardy dolarů (přes 25 miliard Kč).