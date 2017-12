Od 1. ledna začne platit novela zákona o obalech. Česko se tak připojí k řadě dalších zemí EU, které nezpoplatněné igelitky zakázaly z ekologických důvodů.

Povinným zpoplatněním plastových tašek reaguje ministerstvo nejen na povinnost vyplývající z evropského práva, ale podle rezortu hlavně na znečištění přírody právě taškami z plastu.

„Je potřeba si uvědomit, že každý z nás použije za jeden rok podle pesimistických odhadů na 300 plastových tašek, v mnoha případech úplně zbytečně. A jedna taková lehčí plastová taška se rozkládá přibližně 25 let,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zpoplatnění plastových tašek jejich spotřebu sníží. „Ve Velké Británii, když podobné nařízení zavedli, byl ten pokles až o 85 procent,“ dodal ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Za porušení zákona hrozí obchodníkům sankce až do výše 10 miliónů korun, ačkoli při prvním porušení bude pravděpodobně řádově nižší. Obchodníky bude kontrolovat Česká inspekce životního prostředí a Česká obchodní inspekce.

Plastová taška za poplatek, sáček zadarmo



Povinné zpoplatnění se týká všech plastových tašek. Jednotnou cenu za takovou tašku zákon nestanovuje, obchodníci si ji mohou určit sami. Musí ovšem požadovat alespoň takovou částku, která pokrývá pořizovací náklady na danou tašku.

Zpoplatnění se ale nebude vztahovat na mikrosáčky na pečivo, zeleninu nebo uzeniny, ačkoliv i ty mají negativní dopady na životní prostředí. Plní však především hygienickou funkci a také zabraňují plýtvání potravinami. Rozdíl mezi sáčkem a igelitkou je definován tloušťkou 15 mikronů.

Ministerstvo spolu s opatřením spustilo kampaň, která má motivovat lidi, aby si nebrali igelitky ani za poplatek a na nákupy chodili s vlastní taškou. Nechalo si pro tyto účely navrhnout a vyrobit i vlastní plátěné tašky s natištěnými hesly jako „igelitky nebrat, neplýtvám, nešustím, ne plastu”.

„Víte, my jsme v posledních letech trochu pozapomněli na to, co bylo dříve samozřejmé a vpravdě ekologické. Mnozí si určitě vybaví síťovky, které byly svého času téměř v každé kapse, nebo látkové tašky. Pak je převálcovaly ty nešťastné igelitky. Věřím, že naše originální plátěné tašky veřejnost zaujmou a že si je oblíbí,“ uzavřel Brabec.