PSA požaduje podle jednoho ze zdrojů od GM vrácení 600 - 800 miliónů eur (15 až 20,3 miliardy korun).

Francouzská automobilka, která převzetí Opelu dokončila letos v červenci, tvrdí, že nedostala přesné informace ohledně produkce emisí vozů Opel. Vzhledem k požadavkům Evropské unie nyní bude muset investovat do pohonů šetrnějších pro životní prostředí více, než čekala. Za neplnění emisních limitů hrozí od Bruselu vysoké pokuty. Peníze chce PSA vymoci zpět soudní cestou.

PSA je přesvědčená, že GM během vyjednávání těsně přes převzetím „špatně interpretovala” problémy a potřeby ohledně CO2. To již dříve naznačil sám šéf PSA Carlos Tavares.

„Pár týdnů před dokončením převzetí jsme zjistili, že firma s emisemi CO2 naráží do zdi,” řekl Tavares novinářům 9. listopadu po jednání v centrále Opelu u Frankfurtu. Technologie některých modelů německé automobilky podle něj potřebují „kompletně předělat” a už na to nasadil svůj tým. Akcie PSA od tohoto prohlášení do dneška klesly o 10,6 procenta, upozornila Reuters.

Mluvčí GM ani PSA nechtěli na dotaz agentury záležitost komentovat.