Euro vůči jenu sestoupilo až na 131,16 JPY, tedy na nejnižší úroveň od poloviny září. Později však část ztrát smazalo a prodávalo se za 131,42 JPY. Oproti pátku tak ztrácelo zhruba 0,6 procenta.

Liberálové z FDP se kvůli přetrvávajícím neshodám rozhodli ukončit více než čtyřtýdenní vyjednávání o nové německé vládě s pravostředovou unií CDU/CSU a Zelenými. Německu tak hrozí předčasné volby. [celá zpráva]

Markets:

-Euro ⬇️ after Merkel talks collapse

-Japan, Sydney stocks ⬇️

-Dollar advances

-Bitcoin tops $8,000

-Oil at $56.57https://t.co/jAXJWVVs0I pic.twitter.com/cfPshKYTwJ — Bloomberg (@business) 20. listopadu 2017

„Je to politické zemětřesení, které uvrhává celý politický systém v Německu a také Evropskou unii do hluboké krize, možná dokonce do státní krize,” napsal Christoph Seils na serveru německého politického měsíčníku Cicero.

Podle analytika Stephena Innese ze společnosti Oanda bude mít na kurz eura z dlouhodobějšího hlediska vliv především vývoj měnové politiky Evropské centrální banky (ECB). Jednotná evropská měna se minulý týden vůči dolaru vyšplhala až na měsíční maximum 1,1862 USD.