Vyplývá to z nejnovějšího plánu výdajů na období 2018 až 2022, který v pátek schválila dozorčí rada. Plán má pomoci automobilce přeměnit se na předního světového výrobce elektromobilů. Součástí skupiny je i česká automobilka Škoda Auto.

„S nyní přijatým okruhem plánování pokládáme základy, aby se z Volkswagenu stala do roku 2025 světová jednička v oblasti elektrické mobility,“ uvedl generální ředitel Matthias Müller v prohlášení, které bylo zveřejněno po zasedání dozorčí rady.

Až do skandálu s emisemi aut s naftovým motorem, který vypukl před dvěma lety, se automobilka vozům na elektrický pohon a samořízeným vozidlům nijak důrazně nevěnovala. Podvody s emisemi a nové kvóty na elektrické vozy v Číně však zahájily strategický přesun k novým technologiím. Volkswagen se nyní zavázal nabídnout do roku 2030 elektrickou verzi ke každému ze svých 300 modelů.

Dozorčí rada také schválila návrhy na optimalizaci výroby a pracovní síly v továrnách, což má zlepšit výkonnost. V rámci tohoto plánu závod v německém Cvikově bude přeměněn a bude se orientovat čistě na výrobu elektrických vozů na platformě MEB. Od konce roku 2018 se výroba vozů značky Passat soustředí do závodu v Emdenu. Značka Golf pak bude od nové generace svázána se závodem ve Wolfsburgu.

Miliardové náklady spojené se skandálem a expanze do oblasti elektrických vozů zvýšily v rámci skupiny napětí. Nesoulad panuje v pohledu na oblast zisků, pracovních míst či na míru centrální kontroly a autonomie 12 značek koncernu. V médiích se v říjnu objevily spekulace, že koncern by mohl přesunout část produkce Škody Auto do Německa. Vedení a odbory prý také chtějí, aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie.