Rozpočet bude v mírném přebytku, ale jen díky EU, odhaduje Pilný

Letošní státní rozpočet by mohl po započtení peněz z Evropské unie (EU) skončit v přebytku do deseti miliard korun. Bez financí z evropských fondů by Česko hospodařilo s deficitem okolo deseti miliard korun. V pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce to v neděli uvedl ministr financí Ivan Pilný (ANO).