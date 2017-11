Nápad vznikl již před lety, nyní se s touto vizí seznámili i jihomoravští krajští zastupitelé z výboru pro územní plánování. Právu to řekl náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák (ČSSD), který se zabývá dopravou.

Podle něj nepůjde o typické metro. „V podzemí ani nebudou jezdit soupravy pro metro, ale klasické vlaky,“ vysvětlil Hanák.

Záměr starý více než pět let počítá s tím, že v jižní části Brna zajede vlak do podzemí. K jeho zastávkám bude patřit například nové hlavní železniční nádraží, které se teprve nyní plánuje, dále Moravské náměstí nebo Královo Pole. Celkem by na této nové železniční trase mělo být patnáct zastávek, přičemž sedm z nich by mělo být umístěno v podzemí.

Letité diskuze



Zatím je projekt spíše futuristickou vizí s tím, že výstavba je v nedohlednu. Podle hrubých odhadů přijde stavba této železniční trasy na několik miliard korun, přičemž stále pro záměr není zajištěno financování. „Jisté je, že se bez pomoci státu neobejdeme. V projektu v podstatě není nic nového. Stále jsme ve stadiu úvah a plánování,“ zdůraznil Hanák.

Diskuze o tom, že Brno by jednou mohlo mít metro, jsou letité. Úvahy o podzemní dráze se s nejrůznějšími přestávkami opakují již desítky let. V minulosti se dokonce diskutovalo o tom, že by pod městem mohly jezdit tramvaje.

Hrdí Brňané s úsměvem a v nadsázce tvrdí, že moravská metropole nepotřebuje usilovat o to, aby měla metro stejně jako Praha, protože Brno přece již metro má. Jeden z barů v centru města je totiž upraven jako zastávka metra.