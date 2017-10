„Znamená to, že Uber může začít v Brně jezdit, ale neznamená to, že je tím vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil,” napsal náměstek Hollan na sociální síti.

Předběžné opatření krajského soudu v Brně zrušil vrchní soud už podruhé. Poprvé jej vrátil pro nedostatečné odůvodnění. Brněnský soud rozhodl o zákazu Uberu znovu letos v červenci, společnost se znovu odvolala a opět uspěla. Podle vyjádření Hollana jde opět o procesní důvody.

Zveřejnil(a) Matěj Hollan dne 25. říjen 2017

Krajský soud argumentoval, že Uber funguje podobně jako taxi, ale nesplňuje požadavky zákona a místní vyhlášky. Uber sám o sobě tvrdí, že nejde o taxislužbu, ale spolujízdu. Klasičtí taxikáři ho považují za nekalou konkurenci, v Praze nedávno uspořádali proti Uberu protest.