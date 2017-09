„Zákazníci si žádají čistá auta. Lidé chtějí dýchat čistý vzduch a my k tomu hodláme přispět,” prohlásil v pondělí večer Müller.

Automobilka přitom reaguje i na tlak úřadů na ochranu ovzduší před emisemi. Francie, Velká Británie a do konce i Čína plánují za několik desítek let zakázat výrobu a prodej aut se spalovacím motorem. V současné době některá města zvažují zákaz vjezdu dieselů do center měst.

Volkswagen se zároveň potýká s následky aféry Dieselgate, kdy vyšlo najevo, že řada jeho vozů s naftovými motory nesplňuje emisní normy.

Záměr VW zahrnuje do roku 2025 vytvořit 50 čistě elektrických vozů a 30 plug-in hybridů, které kombinují spalovací motor a elektromotor. V roce 2025 by měl mít elektrický pohon jeden ze čtyř vyrobených vozů v automobilkách skupiny, což představuje tři milióny vyrobených elektromobilů ročně.

Šéf Volkwagenu Matthias Müller přijíždí na autosalon ve Frankfurtu v samořízeném elektrickém vozidle

FOTO: Martin Meissner, ČTK/AP

O pět let později má být elektrický vůz v každé ze zhruba 300 modelových řad všech koncernových značek po celém světě.

Vyrostou obří továrny na baterie



Skupina do výrobní základny pro elektromobily investuje do roku 2030 přes 20 miliard eur (522 miliard Kč). Investice zahrnují vývoj dvou nových platforem pro elektrické vozy, úpravu stávajících výrobních závodů pro elektrický program, výdaje do dobíjecí infrastruktury i do vývoje automobilových baterií.

Automobilová flotila skupiny bude v roce 2025 potřebovat roční kapacitu baterií více než 150 gigawatthodin. To znamená výrobní kapacitu čtyř obrovských závodů na výrobu akumulátorů. K pokrytí této poptávky vypíše skupina velké dlouhodobé zakázky v Evropě, Číně i v USA v celkovém objemu 50 miliard eur (1,3 biliónu korun).

Škoda Auto již dříve oznámila, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. K tomu jí má pomoci pět elektromobilů a několik dalších hybridních modelů. Škoda v roce 2019 přijde s prvním sériovým hybridním autem do zásuvky v rámci modelové řady Superb, o rok později bude následovat sériový elektromobil. Technologie elektrického vozu automobilka představí ve Frankfurtu na studii Vision E.

Vedle značek Škoda a Volkswagen patří do Volkswagen Group značky Audi, Seat, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Ducati nebo Scania. Celková roční produkce skupiny přesahuje deset miliónů vozů.