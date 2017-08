Trump na Twitteru napsal: „Amazon působí velikou škodu obchodům, které platí daně. Ubližuje městům a státům, přicházíme o mnoho pracovních míst!“

Akcie Amazonu dvě hodiny po prohlášení klesly o 1,2 procenta, což znamená ztrátu tržní hodnoty zhruba 5,7 miliardy dolarů (127 miliard korun). Později během obchodování ale většinu ztráty smazal a akcie skončily slabší o půl procenta.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!